MSB: Pençe-Kilit Operasyonu ile şu ana kadar 289 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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MSB: Pençe-Kilit Operasyonu ile şu ana kadar 289 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

23.07.2022 11:29
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu ile şu ana kadar 289 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, 330 mağara ve sığınağın imha edildiğini bildirdi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, 330 mağara ve sığınağın imha edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, " Irak'ın kuzeyinde 17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK'lı teröristi etkisiz hale getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti" denildi.


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MSB: 'Irak'ın kuzeyinde 17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getiren Kahraman Türk Silahlı... MSB: 'Irak'ın kuzeyinde 17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getiren Kahraman Türk Silahlı... Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 54'üncü gününde Evlat nöbetindeki ailelerin direnişi bin 54'üncü gününde
Kaynak: DHA

PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Pençe-Kilit Operasyonu ile şu ana kadar 289 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MSB: Pençe-Kilit Operasyonu ile şu ana kadar 289 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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