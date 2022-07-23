Bakanlığın Twitter 'daki hesabından yapılan açıklamada, " Irak 'ın kuzeyinde 17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK'lı teröristi etkisiz hale getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti" denildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini, 330 mağara ve sığınağın imha edildiğini bildirdi.

Kaynak: DHA

PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: Pençe-Kilit Operasyonu ile şu ana kadar 289 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.