MSB: "(Pençe Kilit Operasyonu) İlk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi, sayının artacağını değerlendiriyoruz" - Son Dakika
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MSB: "(Pençe Kilit Operasyonu) İlk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi, sayının artacağını değerlendiriyoruz"

18.04.2022 14:05
MSB: "(Pençe Kilit Operasyonu) İlk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi, sayının artacağını değerlendiriyoruz"

Milli Savunma Bakanlığınca, 'Pençe Kilit Operasyonu' hakkında yapılan açıklamada, "Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığınca, 'Pençe Kilit Operasyonu' hakkında yapılan açıklamada, "Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi. Arama tarama sırasında yapılacak tespitlerle bu sayının artacağını değerlendiriyoruz" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından dün gece saatlerinde başlatılan Pençe Kilit Operasyonu hakkında yazılı bir açıklama yapıldı. Operasyonun detayları ve gelinen aşamanın da yer aldığı açıklamada şunlar kaydedildi:

" Irak'ın kuzeyinde terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla dün gece Pençe Kilit Operasyonu başlatıldı. Birinci aşama hedefleri ele geçirildi. Operasyon planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Mehmetçik bölgeyi kontrol altına almaya başladı. Arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. Teröristlerin tüm barınak, sığınak ve sözde karargahları ile mağaraları ve inleri tek tek tahrip edilecek. Operasyonda ilk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi. Arama tarama sırasında yapılacak tespitlerle bu sayının artacağını değerlendiriyoruz. Operasyon sırasında 4 kahraman silah arkadaşımız yaralandı. Gerekli tüm tıbbi müdahale yapılmaktadır. Teröristler kaçacak yerlerinin olmadığını, sona yaklaştıklarını anlamalı ve adalete teslim olmalıdır. Asil milletimizi terör belasından kurtarmakta azimli, kararlıyız." - ANKARA

MSB: (Pençe Kilit Operasyonu) İlk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi, sayının artacağını değerlendiriyoruz

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Terörist, Terör, Milli, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MSB: '(Pençe Kilit Operasyonu) İlk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi, sayının artacağını değerlendiriyoruz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: "(Pençe Kilit Operasyonu) İlk belirlemelere göre 19 terörist etkisiz hale getirildi, sayının artacağını değerlendiriyoruz" - Son Dakika
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