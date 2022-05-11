MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 76 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 76 terörist etkisiz hale getirildi

11.05.2022 16:31
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 76 terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve etkisiz hale getirilen terörist sayısının 76'ya yükseldiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve etkisiz hale getirilen terörist sayısının 76'ya yükseldiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hale getirildi. Pençe-Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 76'ya yükseldi" denildi.

Ayrıca bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nun başarıyla sürdürüldüğü belirtilerek, "Operasyonun birinci safhasını başarıyla tamamlayan ve belirlenen hedeflere ulaşan Mehmetçik, teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınaklara tek tek girmeye devam ediyor. Operasyonda son olarak; 3 adet AT-4 tanksavar silahı, 6 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Doçka makineli tüfek, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği, 2 adet 6'lı bomba atar, 3 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği ve şarjörü, 2 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 5 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet tüfek, 28 adet TNT kalıbı, 5 adet C4 patlayıcı, 1 kutu amonyum nitrat, 1 adet termal cihaz, 1 adet termal şemsiye, 2 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek yedek namlusu, 2 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 18 adet muhtelif dürbün, 2 adet el telsizi, 1 adet VHF sabit merkez telsizi ile çok sayıda el bombası, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 76 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 76 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 76 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 76 terörist etkisiz hale getirildi
YORUMLAR
500
24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları

Twitter, Piyade, Milli, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 76 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


Son Dakika
23:43 Polis memurunun hayatını kaybettiği olayda kaçan şüphelinin ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı!
23:41 Acun Ilıcalı'dan şaşırtan hamle! Spor Toto 1. Lig'in 19 yaşındaki yıldızını Hull City'e transfer ediyor
23:14 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'nın cevap bulamadığı soru: Türkiye'de kaçak kaç sığınmacı var?
23:07 Köpek sanıp eve aldılar, bambaşka bir hayvan çıktı! Gerçeği öğrenince korkudan yanına yaklaşamadılar
23:04 Türkiye Kupası'nda final takımları belli oldu!
22:37 İngiltere'de kameralara yansıyan görüntü şaşkınlık yarattı! Pembe güvercin sosyal medyayı ayağa kaldırdı
22:10 Real Madrid Başkanı Perez kesenin ağzını açtı! Şampiyonlar Ligi gelirse rekor prim ödenecek
21:41 Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde
21:37 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu
21:36 Ülkemizde 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 00:08:36. #1.11#
SON DAKİKA: MSB: Pençe-Kilit Operasyonu'nda 76 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement