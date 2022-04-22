MSB: "Pençe Kilit Operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi" - Son Dakika
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MSB: "Pençe Kilit Operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi"

22.04.2022 11:31
MSB: "Pençe Kilit Operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi"

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42'ye yükseldiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe Kilit Operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 42'ye yükseldiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca operasyonda görev alan Silahlı İnsansız Araçlarının (SİHA) hedef noktaları etkisiz hale getirdiği görüntüleri de paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) operasyon hakkında yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi. Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam edeceğiz" denildi. Söz konusu paylaşımda Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan Bayraktar TB2 ve Akıncı Silahlı İnsansız Hava araçları tarafından icra edilen operasyon görüntüleri de paylaşıldı. - ANKARA

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MSB: Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi MSB: Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi

Terörist, Milli, İcra, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Pençe Kilit Operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: "Pençe Kilit Operasyonunda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi" - Son Dakika
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