MSB: Pençe-Kilit Operasyonunda EYP patlaması sonucu Üsteğmen şehit oldu (2) - Son Dakika
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MSB: Pençe-Kilit Operasyonunda EYP patlaması sonucu Üsteğmen şehit oldu (2)

19.04.2022 01:11
MSB: Pençe-Kilit Operasyonunda EYP patlaması sonucu Üsteğmen şehit oldu (2)

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Operasyonunda EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Ömer Delibaş için taziye mesajı yayımladı.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kilit Operasyonunda EYP'nin patlaması sonucu şehit olan Ömer Delibaş için taziye mesajı yayımladı. Bakan Akar, Twitterdan yayımladığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 18 Nisan 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kaydetti.


MSB: Pençe-Kilit Operasyonunda EYP patlaması sonucu Üsteğmen şehit oldu (2)
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Hulusi Akar, Milli, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MSB: Pençe-Kilit Operasyonunda EYP patlaması sonucu Üsteğmen şehit oldu (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: MSB: Pençe-Kilit Operasyonunda EYP patlaması sonucu Üsteğmen şehit oldu (2) - Son Dakika
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