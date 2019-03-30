Msb: "Pençe Operasyon Planı Çerçevesinde Kandil'de PKK Terör Örgütü Elebaşlarına Ait Sözde Karargâh...
50 dakika önce
MSB: "Pençe Operasyon Planı çerçevesinde Kandil'de PKK terör örgütü elebaşlarına ait sözde karargah ve sığınaklar ile Hakurk ve Avaşin-Basyan'da eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen PKK'lı teröristler 30 Mart 2019 tarihinde eş zamanlı olarak vurulmuştur.
MSB: "Pençe Operasyon Planı çerçevesinde Kandil
'de PKK
terör örgütü elebaşlarına ait sözde karargah ve sığınaklar ile Hakurk
ve Avaşin-Basyan'da eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen PKK'lı teröristler 30 Mart 2019 tarihinde eş zamanlı olarak vurulmuştur." - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 08:33 Kaynak: İHA
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