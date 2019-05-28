MSB: "Pençe Operasyon Planı kapsamında Hakurk bölgesinde başlatılan operasyonla koordineli olarak...
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MSB: "Pençe Operasyon Planı kapsamında Hakurk bölgesinde başlatılan operasyonla koordineli olarak Zap ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:10 Kaynak: İHA
MSB: "Pençe Operasyon Planı kapsamında Hakurk
bölgesinde başlatılan operasyonla koordineli olarak Zap ve Kandil
bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde, PKK
bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler vuruldu." - ANKARA
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