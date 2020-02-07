MSB: "'Pençe' operasyonları süresince, 174 terörist etkisiz hale getirilmiş, operasyonlarda 5.5 ton amonyum nitrat, 350'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı madde, 83 binden fazla mühimmat ile 403 mağara/ sığınak tespit edilerek imha edilmiştir." - ANKARA

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