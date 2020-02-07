MSB: "'Pençe' operasyonları süresince, 174 terörist etkisiz hale getirilmiş, operasyonlarda 5.5 ton... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa MSB: ''Pençe' operasyonları süresince, 174 terörist etkisiz hale getirilmiş, operasyonlarda 5.5 ton... - Son Dakika

MSB: "'Pençe' operasyonları süresince, 174 terörist etkisiz hale getirilmiş, operasyonlarda 5.5 ton...

6 saat önce

MSB: "'Pençe' operasyonları süresince, 174 terörist etkisiz hale getirilmiş, operasyonlarda 5.5 ton amonyum nitrat, 350'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı madde, 83 binden fazla mühimmat ile 403 mağara / sığınak tespit edilerek imha edilmiştir.

MSB:

MSB: "'Pençe' operasyonları süresince, 174 terörist etkisiz hale getirilmiş, operasyonlarda 5.5 ton amonyum nitrat, 350'den fazla mayın ve el yapımı patlayıcı madde, 83 binden fazla mühimmat ile 403 mağara/ sığınak tespit edilerek imha edilmiştir." - ANKARA

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 01:06 Kaynak: İHA
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