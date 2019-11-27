Son Dakika Haberleri: MSB: "Pençe operasyonlarında bugüne kadar toplam 170 terörist etkisiz hale getirilmiş, 350 adet...
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Pençe operasyonlarında bugüne kadar toplam 170 terörist etkisiz hale getirilmiş, 350 adet... - Son Dakika

MSB: "Pençe operasyonlarında bugüne kadar toplam 170 terörist etkisiz hale getirilmiş, 350 adet...

6 saat önce

MSB: "Pençe operasyonlarında bugüne kadar toplam 170 terörist etkisiz hale getirilmiş, 350 adet mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edilmiştir.

MSB:

MSB: "Pençe operasyonlarında bugüne kadar toplam 170 terörist etkisiz hale getirilmiş, 350 adet mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edilmiştir." - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:01 Kaynak: İHA
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