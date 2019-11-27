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MSB: "Pençe operasyonlarında bugüne kadar toplam 170 terörist etkisiz hale getirilmiş, 350 adet...
6 saat önce
MSB: "Pençe operasyonlarında bugüne kadar toplam 170 terörist etkisiz hale getirilmiş, 350 adet mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 05:01 Kaynak: İHA
MSB: "Pençe operasyonlarında bugüne kadar toplam 170 terörist etkisiz hale getirilmiş, 350 adet mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) tespit edilerek imha edilmiştir." - ANKARA
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