Son Dakika Haberleri: Msb: "Pençe Operasyonu Kapsamında Irak Kuzeyine İcra Edilen Hava Harekâtı ile PKK Bölücü Terör...

Msb: "Pençe Operasyonu Kapsamında Irak Kuzeyine İcra Edilen Hava Harekâtı ile PKK Bölücü Terör...

2 saat önce

MSB: "Pençe Operasyonu kapsamında Irak kuzeyine icra edilen hava harekatı ile PKK bölücü terör örgütünün kırmızı liste ile aranan elebaşılarından Savaş Porsipi kod adlı Mehmet Soysüren etkisiz hale getirildi.

Msb:
MSB: "Pençe Operasyonu kapsamında Irak kuzeyine icra edilen hava harekatı ile PKK bölücü terör örgütünün kırmızı liste ile aranan elebaşılarından Savaş Porsipi kod adlı Mehmet Soysüren etkisiz hale getirildi." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:17 Kaynak: İHA

PKK, Irak, 3. Sayfa
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