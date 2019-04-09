Msb: "Pençe Operasyonu Kapsamında Irak Kuzeyine İcra Edilen Hava Harekâtı ile PKK Bölücü Terör...
2 saat önce
MSB: "Pençe Operasyonu kapsamında Irak kuzeyine icra edilen hava harekatı ile PKK bölücü terör örgütünün kırmızı liste ile aranan elebaşılarından Savaş Porsipi kod adlı Mehmet Soysüren etkisiz hale getirildi.
MSB: "Pençe Operasyonu kapsamında Irak kuzeyine icra edilen hava harekatı ile PKK bölücü terör örgütünün kırmızı liste ile aranan elebaşılarından Savaş Porsipi kod adlı Mehmet Soysüren etkisiz hale getirildi." - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:17 Kaynak: İHA
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