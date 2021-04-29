MSB: 'Pençe' operasyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

MSB: 'Pençe' operasyonunda 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
29.04.2021 10:14
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonları kapsamında 5 PKK'lı teröristin, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Pençe-Şimşek' ve 'Pençe-Yıldırım' operasyonları kapsamında 5 PKK'lı teröristin, silahlı insansız hava araçları (SİHA) ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist, SİHA'larımız ile etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi" denildi.
Son Dakika Kimsenin gözünün yaşına bakmıyor! Kim, sözünü tutmayan parti yetkilisini idam etti Karısını fuhşa sürüklemeye çalıştığını iddia ettiği adamı pompalı tüfekle vurdu Koşuya çıkan kadının el bombası zannedip ekiplere haber verdiği nesne, cinsel ilişki oyuncağı çıktı Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı 17 günlük tam kapanmaya saatler kaldı! Neler yasak, kimler muaf, nereler açık olacak? Korona hiçbir ülkeye bu denli acımasız olmadı! Cansız bedeni motosikletle böyle taşıdılar Hülya Avşar'ın tokadı hastanelik etti! Ertuğrul Postoğlu o anları anlattı Tam kapanmada çalışmak zorunda olanlara e-başvuruyla izin verilecek