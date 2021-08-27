MSB: Pençe Şimşek bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

"Mehmetçiğin nefesi, teröristlerin ensesinde. Irak 'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Teröristlerin inlerine girmeye, mevzilerini yerle bir etmeye devam edeceğiz."

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

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