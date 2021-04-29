MSB: "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika

MSB: "Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
29.04.2021 10:17
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen 5 PKK'lı teröristin SİHA'lar ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında tespit edilen 5 PKK'lı teröristin SİHA'lar ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist SİHA'larımız ile etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 42'ye yükseldi" denildi.,
(Utku Şimşek/İHA)
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