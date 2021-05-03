MSB: "Irak kuzeyindeki terörist mevzileri Hava Kuvvetlerince imha edildi" - Son Dakika

MSB: "Irak kuzeyindeki terörist mevzileri Hava Kuvvetlerince imha edildi"
03.05.2021 22:03
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terörist mevzilerinin Hava Kuvvetleri tarafından imha edildiği görüntüleri paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terörist mevzilerinin Hava Kuvvetleri tarafından imha edildiği görüntüleri paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, "Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor" denildi. - ANKARA
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