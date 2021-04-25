MSB: Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları planlandığı gibi devam ediyor (2) - Son Dakika

TERÖR YUVALARINA YÖNELİK ATIŞLAR SÜRÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı gibi başarıyla devam ettiği bildirildi. Açıklamada, "Karadan sızarak ve hava hücum harekatları ile bölgeye intikal eden Kahraman Komandolarımız, terör örgütü PKK ve diğer terör örgütlerine ait hedefleri etkisiz hale getirmek için operasyonları sürdürüyor. Ayrıca Hava Kuvvetlerimize ait unsurlar ile tespit edilen hedefler imha edilirken, kara ateş destek vasıtalarımız da terör yuvalarına yönelik atışlarını sürdürüyor" denildi.

İMHA EDİLDİKomandoların 'ara-bul-yok et' parolasıyla bölgede başlattığı arama-tarama faaliyetleri sırasında, teröristler tarafından tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP), silah ve mühimmatların tespit edilmeye başlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Metina ve Avaşin-Basyan bölgesinde icra edilen arama-tarama faaliyetinde 2 adet mayın, 24 adet EYP, 1 adet mağara, 4 adet hafif silah, 1 adet ağır silah, 1 adet roketatar, 151 adet hafif silah mühimmatı, 85 adet ağır silah mühimmatı, 3 adet roketatar mühimmatı, 2 adet havan/top mühimmatı ele geçirilerek METİ timlerimiz tarafından imha edilmiştir" denildi.