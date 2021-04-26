MSB, Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonundan görüntüler paylaştı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının görüntülerini paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, "Irak kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında kahraman komandolarımız operasyon bölgelerine hava hücum harekatları icra etti. Hava hücum harekatları ile bölgeye intikal eden komandolarımızın terör temizliği devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

(Mehmet Kalay/İHA)