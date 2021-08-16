MSB: "Üç kahraman silah arkadaşımız şehit oldu" - Son Dakika

MSB: "Üç kahraman silah arkadaşımız şehit oldu"
16.08.2021 11:26
MSB: "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır.
MSB: "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır."
-İHA-
Son Dakika 11:58 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan taraftarlara müjde 11:44 Sahilde yürüyüş yapan vatandaşın dikkatini çekti! Park halindeki otomobilde cansız erkek bedeni bulundu 11:34 Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi 11:20 Altın haftaya düşüşle başladı! Gram fiyatı 484 liradan işlem görüyor 11:13 Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı 11:05 Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı 10:32 Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, fidan dikimine teşvik için kendini diri diri toprağa gömdü 10:10 Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi