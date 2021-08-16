MSB: "Üç kahraman silah arkadaşımız şehit oldu" - Son Dakika

MSB: "Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır."

-İHA-