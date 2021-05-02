MSB: "Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak!"
02.05.2021 15:17
MSB: "Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak!
MSB: "Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak!"
Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimizle etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 46'ya yükseldi.
Silah, Şehit, PKK, Genel, Son Dakika
Kaynak: İHA
Son Dakika › Genel › MSB: 'Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak!' - Son Dakika
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