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MSB personeli, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika

MSB personeli, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

09.06.2021 23:23
MSB personeli, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'da görev yapan Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir'in, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ankara'da görev yapan Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir'in, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Merkez Komutanlığında görevli Topçu Astsubay Kıdemli Başçavuş İsmail Özdemir, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede kurtarılamayarak vefat etmiştir. Kahraman silah arkadaşımıza Allah'tan rahmet, değerli ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Milli Savunma Bakanlığı, İsmail Özdemir, Astsubay, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MSB personeli, Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti - Son Dakika


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