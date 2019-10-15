Son Dakika Haberleri: MSB pişman PKK/YPG'li teröristin görüntülerini paylaştı
Son Dakika Güncel MSB pişman PKK/YPG'li teröristin görüntülerini paylaştı

MSB pişman PKK/YPG'li teröristin görüntülerini paylaştı

1 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan PKK/YPG'li teröristin pişman olduğu konuşmaları yayınladı.

MSB pişman PKK/YPG'li teröristin görüntülerini paylaştı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan PKK/ YPG'li teröristin pişman olduğu konuşmaları yayınladı.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda teröristin pişman olduğu dakikaları kaydetti. Terörist yaptığı pişmanlık konuşmasında şöyle konuştu:


"Köyde oturuyordum. PKK terör örgütü geldi. Beni zorla götürdü. Türkiye Devletine karşı savaşmaya zorladılar beni. Türkiye Devleti sınırdan girdiği vakit kendimi teslim ettim. Oradaki gençlerden rica ediyorum ve umuyorum ki gelsinler Türk askerine teslim olsunlar. Türk Devleti bize kötü davranmadı. Ben Türkiye Devletinden özür dilerim. Ben Türkiye Devletine karşı pişmanım. Oradaki gençlerden rica ediyorum ve umuyorum ki gelip teslim olsunlar." - ANKARA

Türkiye, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 04:40 Kaynak: İHA
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