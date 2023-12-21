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MSB, piyade okulundaki tartışmanın peşini bırakmıyor: Atatürk sevgimizi sorgulamak kimsenin haddi değil - Son Dakika
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MSB, piyade okulundaki tartışmanın peşini bırakmıyor: Atatürk sevgimizi sorgulamak kimsenin haddi değil

Tuzla Piyade Okulu'nda Atatürk fotoğrafı tartışmasıyla başlayan ve bazı askerin görevden uzaklaştırılmasına neden olan tartışmanın yankıları sürüyor. Konuya ilişkin bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, söz konusu olayda gözetim ve denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmeyen sıralı amirlerin görev yerleri değiştirildiğini belirtti. Açıklamada ayrıca, "Atatürk sevgimizi sorgulamak kimsenin haddi değil" ifadelerine yer verildi.

MSB, piyade okulundaki tartışmanın peşini bırakmıyor: Atatürk sevgimizi sorgulamak kimsenin haddi değil
21.12.2023 - 12:34,  Güncelleme: 12:39
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Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda meydana gelen olaylar ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Olaylara sebebiyet veren personel, TSK Disiplin Kanunu Madde 29 gereği geçici olarak görevden uzaklaştırılmış ve Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir. Söz konusu olayda gözetim ve denetim sorumluluğunu tam olarak yerine getirmeye sıralı amirlerin görev yerleri değiştirilmiştir. Ayrıca, kamuoyunda iddia edildiği gibi henüz Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayırma cezası verilmiş personel bulunmamaktadır" denildi.

TSK'DA TARİKAT YAPILANMASI İDDİALARI

TSK içinde tarikat yapılanmaları olduğuna dair iddialar da yalanlandı. MSB kaynakları, "Türk Silahlı Kuvvetleri tüm faaliyetlerini anayasa ve yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. Anayasa ve mevzuata aykırı eylem tespit edilirse tavizsiz ve anında işlem yapılmaktadır" dedi.

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