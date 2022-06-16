MSB: "Kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir Kemik şehit olmuştur" - Son Dakika
Üye Girişi

MSB: "Kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir Kemik şehit olmuştur"

16.06.2022 11:49
MSB: "Kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir Kemik şehit olmuştur"

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "P.Uzm.Çvş. Kadir Kemik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "P.Uzm.Çvş. Kadir Kemik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

MSB, yaralı şekilde hastaneye kaldırılan P.Uzm.Çvş. Kadir Kemik'in şehit olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 16 Haziran 2022 tarihinde bir üs bölgemize bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir KEMİK yaralanarak derhal hastaneye sevk edilmiş, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi. - ANKARA

YORUMLAR
500
Msb: Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik Şehit Oldu Msb: Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik Şehit Oldu MSB: 'Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu' MSB: 'Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu' Msb: Pençe- Kilit Operasyon Bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök Şehit Oldu Msb: Pençe- Kilit Operasyon Bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök Şehit Oldu
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'Kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir Kemik şehit olmuştur' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:16 Ailesine kızıp evi ateşe verdi! Feci olayda 8 kişi hayatını kaybetti
12:11 Resmen açıklandı! MHP Diyarbakır il teşkilatı kapatıldı
12:08 700 yıllık mezarı kazan bilim insanları, 200 milyona yakın insanın ölümüne sebep olan kara vebanın kaynağını buldu
11:51 Pençe- Kilit Operasyonu'nda hain saldırı! Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit düştü
11:45 Ebru Şancı Öztürk'ten yok artık dedirtecek sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla yemek yiyebilir, paranın yüzü sıcaktır"
11:43 Sığınmacı kampı savaş alanına döndü! Kahramanmaraş Valiliği'nden ilk açıklama yapıldı
11:41 Döviz alım satım işlemlerinde kimlik şartı tutar sınırı 2 bin dolar artarak 5 bin dolara yükseldi
11:38 Galatasaraylı Oğulcan Çağlayın'ın düğününde şaşırtan isim! Küs oldukları sanılıyordu
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Motorine 1,29 liralık zamdan sonra 80 kuruşluk bir zam daha geliyor! Litre fiyatı 29,99'a yükselecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 12:23:44. #1.12#
SON DAKİKA: MSB: "Kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Kadir Kemik şehit olmuştur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement