MSB: PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu - Son Dakika

MSB: PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:48 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/ YPG'li terörist daha Mardin Kızıltepe ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu" denildi.
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