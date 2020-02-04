MSB: PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu - Son Dakika

MSB: PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu

14 dakika önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

MSB: PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/ YPG'li terörist daha Mardin Kızıltepe ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu" denildi.


PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uğurcan Çakır, dev ankette haftanın 11'ine aday
Mehteran Birliği ilk kez yürüdüğü İspanya'da herkesi etkiledi (1) Okul çıkışında yaşanan izdihamda 14 öğrenci hayatını kaybetti Türkiye ile Rusya arasında ortak devriye süresiz olarak iptal edildi

Son Dakika Haberleri
10:00 Duygulandıran görüntü: Ölen yavrusunu böyle gömdü
10:00 7 pilot ilde faaliyete geçmişti: Ülke genelinde yaygınlaştırılıyor
09:55 Develi Belediyesi'nden voleybolda bir başarı daha
10:00 Erzurum güvercinler için yem bıraktılar
10:00 İzmir çiğ köfteci rahmi usta'dan klarnetle müşterilerine müzik ziyafeti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 10:05:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: PKK'dan kaçan 2 terörist teslim oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]