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MSB: "PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik bu yıl yurt içinde ve dışında 31'i büyük...
6 saat önce
MSB: "PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik bu yıl yurt içinde ve dışında 31'i büyük 119'u orta çaplı toplam 150 operasyon icra edildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:02 Kaynak: AA
MSB: "PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik bu yıl yurt içinde ve dışında 31'i büyük 119'u orta çaplı toplam 150 operasyon icra edildi."
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