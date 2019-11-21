Son Dakika Haberleri: MSB: "PKK'lı 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu"
Son Dakika Güncel MSB: 'PKK'lı 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu' - Son Dakika

MSB: "PKK'lı 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucu terör örgütünden kaçan, biri gri kategoride aranan 4 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucu terör örgütünden kaçan, biri gri kategoride aranan 4 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımında, Irak'ın kuzeyinde etkili operasyonlar icra edildiği belirtildi.

Operasyonlar sonucu terör örgütünden kaçan, biri gri kategoride olmak üzere 4 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

Irak, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:00 Kaynak: AA
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