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MSB: "PKK'lı 4 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu"
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucu terör örgütünden kaçan, biri gri kategoride aranan 4 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:00 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki operasyonlar sonucu terör örgütünden kaçan, biri gri kategoride aranan 4 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımında, Irak'ın kuzeyinde etkili operasyonlar icra edildiği belirtildi.
Operasyonlar sonucu terör örgütünden kaçan, biri gri kategoride olmak üzere 4 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.
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