Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok! Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.

Kaynak: DHA

Irak, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: PKK'lı 5 terörist, etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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