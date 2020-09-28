MSB: PKK'lı 5 terörist teslim oldu - Son Dakika

MSB: PKK'lı 5 terörist teslim oldu
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 teröristin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı 5 teröristin, Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kararlı operasyonlarımız neticesinde PKK'lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist, Şırnak/Silopi'de güvenlik güçlerimize teslim oldu" denildi.
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