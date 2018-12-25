Son Dakika Haberleri: Msb: "Pkk'nın Kurşuna Dizdiği Bebekler Gibi Ellerinde Filistinli Çocukların Kanı Bulunanlar,...

Msb: "Pkk'nın Kurşuna Dizdiği Bebekler Gibi Ellerinde Filistinli Çocukların Kanı Bulunanlar,...

1 saat önce

MSB: "PKK'nın kurşuna dizdiği bebekler gibi ellerinde Filistinli çocukların kanı bulunanlar, barışın teminatı Türk ordusunu karalayamaz."

Msb:
MSB: " PKK'nın kurşuna dizdiği bebekler gibi ellerinde Filistinli çocukların kanı bulunanlar, barışın teminatı Türk ordusunu karalayamaz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:04 Kaynak: AA

PKK, Güncel
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