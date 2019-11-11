Son Dakika Haberleri: MSB: "PKK/PYD'li teröristler Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 19 taciz/saldırı düzenledi"
Son Dakika Güncel MSB: 'PKK/PYD'li teröristler Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 19 taciz/saldırı düzenledi'

MSB: "PKK/PYD'li teröristler Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 19 taciz/saldırı düzenledi"

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Harekatı bölgesine, son 24 saatte havan, bombalı araç ve "drone"larla 19 taciz/saldırı düzenlendiği bildirildi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), PKK/ YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Harekatı bölgesine, son 24 saatte havan, bombalı araç ve "drone"larla 19 taciz/saldırı düzenlendiği bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam uyulduğu kaydedildi.

PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizlerinin sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve "drone"larla toplam 19 taciz/ saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.

Barış Pınarı Harekatı, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:08 Kaynak: AA
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