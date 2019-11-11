MSB: "PKK/PYD'li teröristler Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 19 taciz/saldırı düzenledi"
7 saat önce
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Harekatı bölgesine, son 24 saatte havan, bombalı araç ve "drone"larla 19 taciz/saldırı düzenlendiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:08 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığından (MSB), PKK/ YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Harekatı bölgesine, son 24 saatte havan, bombalı araç ve "drone"larla 19 taciz/saldırı düzenlendiği bildirildi.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam uyulduğu kaydedildi.
PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizlerinin sürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve "drone"larla toplam 19 taciz/ saldırı gerçekleştirdi." ifadelerine yer verildi.
Pendik'teki sokak düğününde dehşet saçan saldırganların görüntüleri ortaya çıktı Terör örgütü yandaşları, devriye sırasında Türk askerine saldırdı Suriye'nin Kamışlı kentinde 3 patlama: 3 ölü, 5 yaralı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi