MSB: "PKK Tel Abyad'da 2 masum sivili katletti" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'PKK Tel Abyad'da 2 masum sivili katletti' - Son Dakika

MSB: "PKK Tel Abyad'da 2 masum sivili katletti"

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısında 2 sivilin öldüğünü, 5 sivilin de yaralandığını bildirdi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da PKK/ YPG'li teröristler tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısında 2 sivilin öldüğünü, 5 sivilin de yaralandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da PKK/YPG'li teröristler düzenledikleri bombalı araç saldırısında 2 masum sivili katletti, 5 sivili de yaraladı. Saldırıyı yapan terörist ve ikinci bir saldırı için bombalı aracı ile bölgeye gelen bir terörist sağ olarak yakalandı" denildi.

(İHA)

Telabyad, Masum, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 10:50 Kaynak: İHA
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