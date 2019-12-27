Milli Savunma Bakanlığınca 2019 yılının genel değerlendirmesi kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. (1)

MSB: "PKK terör örgütüne yönelik yurt içi ve dışında bu yıl düzenlenen operasyonlarda 1789 terörist etkisiz hale getirilirken, bunlardan 255'i kendi iradeleriyle teslim oldu."

MSB: "PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik yurt içinde ve dışında 31'i büyük 119'u orta çaplı toplam 150 operasyon icra edildi."

MSB: "2019'daki operasyonlarda 1066 el yapımı patlayıcı imha edilirken 1015 silah, 69 tanksavar füze, 1598 el bombası, 174 mayın ele geçirildi."