MSB: "PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda 1789 terörist etkisiz hale getirildi, 255'i teslim... - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda 1789 terörist etkisiz hale getirildi, 255'i teslim... - Son Dakika

MSB: "PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda 1789 terörist etkisiz hale getirildi, 255'i teslim...

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca 2019 yılının genel değerlendirmesi kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığınca 2019 yılının genel değerlendirmesi kapsamında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. (1)

MSB: "PKK terör örgütüne yönelik yurt içi ve dışında bu yıl düzenlenen operasyonlarda 1789 terörist etkisiz hale getirilirken, bunlardan 255'i kendi iradeleriyle teslim oldu."

MSB: "PKK/KCK terör örgütünün barınma alanlarına yönelik yurt içinde ve dışında 31'i büyük 119'u orta çaplı toplam 150 operasyon icra edildi."

MSB: "2019'daki operasyonlarda 1066 el yapımı patlayıcı imha edilirken 1015 silah, 69 tanksavar füze, 1598 el bombası, 174 mayın ele geçirildi."

MSB: PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda 1789 terörist etkisiz hale getirildi, 255'i teslim...

PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:57 Kaynak: AA
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