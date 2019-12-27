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MSB: "PKK'ya yönelik yurt içi ve dışında bu yıl düzenlenen operasyonlarda 1789 terörist etkisiz...
6 saat önce
MSB: "PKK'ya yönelik yurt içi ve dışında bu yıl düzenlenen operasyonlarda 1789 terörist etkisiz hale getirildi, bunlardan 255'i teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 01:02 Kaynak: AA
MSB: " PKK'ya yönelik yurt içi ve dışında bu yıl düzenlenen operasyonlarda 1789 terörist etkisiz hale getirildi, bunlardan 255'i teslim oldu."
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