Son Dakika Haberleri: MSB: PKK/YPG 9 Ekim'den bu yana 45 sivili katletti
Son Dakika Güncel MSB: PKK/YPG 9 Ekim'den bu yana 45 sivili katletti - Son Dakika

MSB: PKK/YPG 9 Ekim'den bu yana 45 sivili katletti

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/YPG'nin, Barış Pınarı bölgesinde ve yurt içinde 9 Ekim'den bu yana 45 sivili katlettiğini, 244'ünü de yaraladığını bildirdi.

MSB: PKK/YPG 9 Ekim'den bu yana 45 sivili katletti, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü PKK/ YPG'nin, Barış Pınarı bölgesinde ve yurt içinde 9 Ekim'den bu yana 45 sivili katlettiğini, 244'ünü de yaraladığını bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölgenin tesisine yönelik faaliyetlere 17 Ekim ve 22 Ekim'de ABD ve Rusya Federasyonu ile varılan mutabakatlara bağlı kalınarak devam edildiği belirtildi.

MSB'nin mücadelesinin teröristlerle olduğu ve masum sivillerin hedef alınmadığı vurgulanan açıklamada, "9 Ekim tarihinden bu yana PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı bo¨lgesinde dogˆrudan sivillerin hedef alındıgˆı bombalı arac¸ saldırılarında 23 masum sivil katledilmis¸, 55 sivil yaralanmıs¸tır. Yurt ic¸ine yapılan havan/roket saldırılarında ise 22 masum vatandas¸ımız katledilmis¸, 189 vatandas¸ımız da yaralanmıştır." ifadelerine yer verildi.

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:28 Kaynak: AA
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