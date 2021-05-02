Son dakika haberi: Terör örgütü PKK Afrin'de masum sivilleri hedef aldı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, PKK/ YPG terör örgütü mensuplarının Afrin'de tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldığını, yaralanan bir çocuğun kurtarılamadığını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terör örgütü PKK/YPG yine tarlada çalışan masum sivilleri hedef aldı. Zeytin Dalı bölgesi Afrin'de tarlaların bulunduğu bölüme 8 adet top/roket atan teröristler, anne ve çocuğu ile bir köylüyü yaraladı. Yaralı çocuk kurtarılamazken, bölgedeki terör hedefleri ateş altına alındı" denildi.

-İHA-