MSB: PKK/YPG'li 2 terörist daha teslim oldu - Son Dakika

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist daha teslim oldu
6 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/YPG'li 2 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:28 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), PKK/ YPG'li 2 teröristin daha teslim olduğunu bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, " Irak'ın kuzeyi ve Suriye barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şırnak'ın Silopi ve Mardin'in Nusaybin ilçelerindeki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.
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