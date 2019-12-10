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MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 2 teröristin örgütten kaçarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde PKK/ YPG'li 2 teröristin örgütten kaçarak Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hudut karakoluna teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Son olarak Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 2 terörist, örgütten kaçarak silah, mühimmat ve teçhizatlarıyla birlikte Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.


Suriye, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:01 Kaynak: DHA
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