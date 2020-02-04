MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu - Son Dakika

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

13 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li teröristin Mardin Kızıltepe ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarına teslim olduğunu bildirdi.

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/ YPG'li teröristin Mardin Kızıltepe ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarına teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği belirtilerek, "Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Mardin Kızıltepe ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

Suriye, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:52 Kaynak: AA
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