MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu - Son Dakika

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li teröristin Mardin Kızıltepe ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarına teslim olduğunu bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 09:52 Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/ YPG'li teröristin Mardin Kızıltepe ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarına teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, terör örgütü PKK'da çözülmenin devam ettiği belirtilerek, "Suriye'nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Mardin Kızıltepe ve Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakollarımıza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.
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