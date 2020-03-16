MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu - Son Dakika

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu

6 saat önce

Terör örgütü PKK/YPG'li 2 terörist daha Şırnak'ın Silopi ilçesindeki hudut karakoluna teslim oldu.

MSB: PKK/YPG'li 2 terörist teslim oldu, System.String[]

Terör örgütü PKK/ YPG'li 2 terörist daha Şırnak'ın Silopi ilçesindeki hudut karakoluna teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Şırnak/Silopi'deki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadelerine yer verildi.

Şırnak, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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