MSB, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi

MSB, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

16.06.2022 12:56

MSB, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB, 4 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız. Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" denildi.

MSB, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
MSB, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
MSB, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
MSB, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
MSB, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu
MSB, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu

YORUMLAR
500
Alkol alıp evde ateş etti, biber gazıyla etkisiz hale getirildi Alkol alıp evde ateş etti, biber gazıyla etkisiz hale getirildi Öldürmeden etkisiz hale getiren enerji silahı 'TASER-7' Türkiye'de Öldürmeden etkisiz hale getiren enerji silahı 'TASER-7' Türkiye'de
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:03 Eski Cimbomlu Bruma resmen Fenerbahçe'de! Satın alma opsiyonuyla 1 yıllık kiralık sözleşme imzalandı
16:47 Khloe Kardashian'ı deliye döndüren olay! Sevgilisinin başkasından çocuğu olduğunu öğrenince: Prezervatif taksaydın
16:45 Yunanistan ile tansiyonu düşürecek gelişme yaşandı! Bakan Akar, Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos ile görüştü
16:36 TFF'nin yeni başkanı belli oldu! işte Mehmet Büyükekşi'den ilk açıklama
16:30 Ümit Özdağ, kendisine yumurta atılacağını öğrenince erken davrandı: Kendi yumurtamı getirdim
15:05 Ekrem İmamoğlu: Ekonomiyi iyi yönetmek bina yapmakla, saray yapmakla olmaz
16:20 Trabzonspor ile Fenerbahçe yine karşı karşıya geldi! İşte paylaşılamayan eldiven
16:03 Erdoğan'dan hayat pahalılığı açıklaması: Vatandaşın zorlandığının farkındayız
15:50 Barbie filminde Ken bebeği canlandıran Ryan Gosling imaj değişikliğine gitti! Hayranları yeni haline eksi puan verdi
15:48 Konut fiyatları geçen yılın nisan ayına göre yüzde 127 yükseldi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 17:28:44. #1.11#
SON DAKİKA: MSB, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement