Bakanlığın Twitter 'daki hesabından yapılan açıklamada, " Suriye 'nin kuzeyinde teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi" denildi.

Kaynak: DHA

Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › MSB: PKK/YPG'li 9 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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