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MSB: PKK/YPG'li iki terörist Suruç'ta teslim oldu
6 saat önce
Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li iki teröristin Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:54 Kaynak: AA
Suriye'nin kuzeyinde PKK/ YPG'li iki teröristin Suruç'taki hudut karakoluna teslim olduğu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'dan kaçışların sürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Son olarak Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG'li 2 terörist, örgütten kaçarak silah, mühimmat ve teçhizatlarıyla Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu." ifadeleri kullanıldı.
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