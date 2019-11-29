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MSB: PKK/YPG'li teröristler 2 sivili füzeyle yaraladı

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, sivilleri hedef alan PKK/YPG'li teröristlerin, Suriye'deki Abe köyünde tarlada çalışan 2 sivili TOW füzesiyle yaraladığını açıkladı.

MSB: PKK/YPG'li teröristler 2 sivili füzeyle yaraladı, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, sivilleri hedef alan PKK/ YPG'li teröristlerin, Suriye'deki Abe köyünde tarlada çalışan 2 sivili TOW füzesiyle yaraladığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada,  "Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki huzur ortamını kasteden PKK/YPG'li teröristler masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. El Bab'da bombalı araç patlatarak 2 sivili yaralayan teröristler, aynı bölgedeki Abe köyünde tarlada çalışan 2 masum sivili de TOW füzesiyle yaraladı" denildi.


YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:58 Kaynak: DHA
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