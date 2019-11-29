MSB: PKK/YPG'li teröristler 2 sivili füzeyle yaraladı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, sivilleri hedef alan PKK/ YPG'li teröristlerin, Suriye'deki Abe köyünde tarlada çalışan 2 sivili TOW füzesiyle yaraladığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki huzur ortamını kasteden PKK/YPG'li teröristler masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. El Bab'da bombalı araç patlatarak 2 sivili yaralayan teröristler, aynı bölgedeki Abe köyünde tarlada çalışan 2 masum sivili de TOW füzesiyle yaraladı" denildi.