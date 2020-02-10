MSB: "PKK/YPG'li teröristler Afrin'de EYP patlattı; 8 sivil öldü, 7 sivil yaralandı" - Son Dakika
Son Dakika Güncel MSB: 'PKK/YPG'li teröristler Afrin'de EYP patlattı; 8 sivil öldü, 7 sivil yaralandı' - Son Dakika

MSB: "PKK/YPG'li teröristler Afrin'de EYP patlattı; 8 sivil öldü, 7 sivil yaralandı"

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'lilerin mazot yüklü varillerin bulunduğu kamyonu patlatması sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 7 sivilin de yaralandığını bildirdi.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Afrin'de terör örgütü PKK/ YPG'lilerin mazot yüklü varillerin bulunduğu kamyonu patlatması sonucu 8 sivilin hayatını kaybettiğini, 7 sivilin de yaralandığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Terör örgütü PKK/YPG insanlık dışı saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Afrin şehir merkezinde mazot yüklü varillerin bulunduğu kamyondaki EYP'yi patlatan teröristler, 8 masum sivili katlederken aralarında çocukların da bulunduğu 7 sivili de yaraladı." - ANKARA

Afrin, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 02:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi! 6 ilde okullar tatil edildi
Türk ve Rus heyetleri İdlib'i görüştü! Rusya'ya 'Sorumluluğunu yerine getirmesi' mesajı verildi İBB Meclis'nde Göksel Gümüşdağ'ın yerine Zeynel Abidin Okul seçildi 5 şehit sonrası Milli Savunma Bakanlığı harekete geçti: 101 Rejim unsuru etkisiz hale getirildi

Son Dakika Haberleri
20:48 Dilan Deniz Çiçek'ten çok konuşulan sosyal medya eleştrisi: Akıl sağlığına zarar verir
20:30 Usta yönetmen Martin Scorsesse Oscar Ödülleri'nde uyuyakaldı
20:03 Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'la olan ilişkisini itiraf etti: Her şey gördüğünüz gibi
19:44 Saba Tümer, "Beckham'la aynı yatakta yattı" haberlerine isyan etti
15:51 Cem Yılmaz, birlikte görüntülendiği Serenay Sarıkaya'yla alakalı soru soran kişiye sert çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2020 20:59:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MSB: "PKK/YPG'li teröristler Afrin'de EYP patlattı; 8 sivil öldü, 7 sivil yaralandı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]