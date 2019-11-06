MSB: "PKK/YPG'li teröristler, Barış Pınarı Harekat bölgesine çoğunluğu havan ve tanksavar roketi...
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MSB: "PKK/YPG'li teröristler, Barış Pınarı Harekat bölgesine çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olan son 24 saatte 11 saldırı gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:44 Kaynak: AA
MSB: "PKK/ YPG'li teröristler, Barış Pınarı Harekat bölgesine çoğunluğu havan ve tanksavar roketi olan son 24 saatte 11 saldırı gerçekleştirdi."
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