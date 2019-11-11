Son Dakika Haberleri: MSB: "PKK/YPG'li teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19...
Son Dakika Güncel MSB: 'PKK/YPG'li teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19...

MSB: "PKK/YPG'li teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19...

7 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesine PKK/YPG'li teröristler tarafından son 24 saatte saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı.

MSB:

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesine PKK/ YPG'li teröristler tarafından son 24 saatte saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı.


Milli Savunma Bakanlığı, PKK/YPG'li teröristlerce son 24 saatte havan, bombalı araç ve toplan 19 taciz/saldırı gerçekleştirdiğini bildirirken TSK tarafından Barış Koridorunun tesisine yönelik mutabakatlara tam uyulduğunun altı çizildi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"TSK tarafından Barış Koridoru tesisine yönelik mevcut mutabakatlara tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristlerin Barış Pınarı Harekat bölgesine yönelik tacizleri devam ediyor. Teröristler son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla toplam 19 taciz/saldırı gerçekleştirdi." - ANKARA

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 02:16 Kaynak: İHA
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