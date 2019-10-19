Son Dakika Haberleri: MSB: "PKK/YPG'li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi."
Son Dakika Güncel MSB: 'PKK/YPG'li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi.'

MSB: "PKK/YPG'li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi."

1 saat önce

MSB: "TSK tarafından Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi.

MSB:

MSB: "TSK tarafından Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/ YPG'li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi."

(İHA)

YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:45 Kaynak: İHA
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