MSB: "PKK/YPG'li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi."
1 saat önce
MSB: "TSK tarafından Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/YPG'li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 11:45 Kaynak: İHA
MSB: "TSK tarafından Güvenli Bölge'nin tesisine yönelik varılan mutabakata tam olarak uyulurken, PKK/ YPG'li teröristler son 36 saatte 14 taciz/saldırı gerçekleştirdi."
(İHA)
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