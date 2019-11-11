MSB: "PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Harekatı bölgesine, son 24 saatte havan, bombalı araç...
8 saat önce
MSB: "PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Harekatı bölgesine, son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla 19 taciz/saldırı düzenlendi"
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:50 Kaynak: AA
MSB: "PKK/ YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Harekatı bölgesine, son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla 19 taciz/saldırı düzenlendi"
Teröristleri Güvenli Bölge'den çıkaracaklarını taahhüt eden ABD, teröristlerle devriye geziyor Barış Pınarı Harekatı bölgesinde teröristlerin EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi Ulusal Kanal, Türksat borcunu yarın akşama kadar ödeyemezse kapanabilir İBB'den su zammı açıklaması: Kimyasal madde, elektrik ve doğalgaza gelen zamlar nedeniyle fiyatlar yükselecek