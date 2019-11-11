Son Dakika Haberleri: MSB: "PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Harekatı bölgesine, son 24 saatte havan, bombalı araç...
Son Dakika Güncel MSB: 'PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Harekatı bölgesine, son 24 saatte havan, bombalı araç...

MSB: "PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Harekatı bölgesine, son 24 saatte havan, bombalı araç...

8 saat önce

MSB: "PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Harekatı bölgesine, son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla 19 taciz/saldırı düzenlendi"

MSB:

MSB: "PKK/ YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Harekatı bölgesine, son 24 saatte havan, bombalı araç ve drone'larla 19 taciz/saldırı düzenlendi"

Barış Pınarı Harekatı, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 01:50 Kaynak: AA
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ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "PKK/YPG'li teröristlerce Barış Pınarı Harekatı bölgesine, son 24 saatte havan, bombalı araç...
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