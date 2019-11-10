MSB: "PKK/YPG'li teröristlerce yine masum siviller katledildi.
7 saat önce
MSB: "PKK/YPG'li teröristlerce yine masum siviller katledildi.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:35 Kaynak: İHA
MSB: "PKK/ YPG'li teröristlerce yine masum siviller katledildi. Teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazlası yaralandı." - ANKARA
Tel Abyad'da PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı: 9 ölü, 30 yaralı YPG'li terörist Ceren için, Suriye'de teröristler cenaze töreni düzenledi Kamışlı'da, YPG'li teröristlerin kullandığı binadaki Suriye bayrakları, Nusaybin'den görüntülendi Yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı