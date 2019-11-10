Son Dakika Haberleri: MSB: "PKK/YPG'li teröristlerce yine masum siviller katledildi.
Son Dakika 3. Sayfa MSB: 'PKK/YPG'li teröristlerce yine masum siviller katledildi.

MSB: "PKK/YPG'li teröristlerce yine masum siviller katledildi.

7 saat önce

MSB: "PKK/YPG'li teröristlerce yine masum siviller katledildi.

MSB:

MSB: "PKK/ YPG'li teröristlerce yine masum siviller katledildi. Teröristlerin Tel Abyad güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti, 20'den fazlası yaralandı." - ANKARA

YPG, PKK, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Tel Abyad'da PKK/PYD'li teröristlerce bombalı saldırı: 9 ölü, 30 yaralı
YPG'li terörist Ceren için, Suriye'de teröristler cenaze töreni düzenledi Kamışlı'da, YPG'li teröristlerin kullandığı binadaki Suriye bayrakları, Nusaybin'den görüntülendi Yolcu minibüsü ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 20 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 00:10:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MSB: "PKK/YPG'li teröristlerce yine masum siviller katledildi.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]