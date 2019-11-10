Son Dakika Haberleri: MSB: "PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla...
Son Dakika Güncel MSB: 'PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla...

MSB: "PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla...

7 saat önce

MSB: "PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.

MSB:

MSB: "PKK/ YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti."

Telabyad, YPG, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:32 Kaynak: AA
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