MSB: "PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla...
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MSB: "PKK/YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 04:32 Kaynak: AA
MSB: "PKK/ YPG'li teröristlerin Tel Abyad'ın güneyindeki Salık Atik köyünde bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti."
YPG'li terörist Ceren için, Suriye'de teröristler cenaze töreni düzenledi Amerika'nın 'çekildiler' dedikleri teröristler, Tel Abyad'da bombalı saldırı düzenledi: 8 ölü, 30 yaralı Tel Abyad'da terör örgütüne ait mayın eğitim ve depolama tesisi bulundu Kamışlı'da, YPG'li teröristlerin kullandığı binadaki Suriye bayrakları, Nusaybin'den görüntülendi